René Magritte : l’artiste surréaliste plaît encore et toujours

Ce magasin plonge les clients dans l’univers magique de Magritte avec une inspiration de ses œuvres, notamment avec la couleur des murs peints dans un bleu clair rappelant celui utilisé dans les tableaux du peintre. On y vend de nombreux articles : cartes postales, des bijoux, des livres, des mugs…

Les propriétaires de la boutique se rendent compte que les clients adorent Magritte, car c’est un artiste exceptionnel qui crée le mystère autour d’objets simples et banals.

"On rentre vraiment dans le domaine du rêve, d’une libre interprétation des images que l’on voit, et comme il le dit dans l’œuvre : 'La trahison des images : ceci n’est pas une pipe', ceci n’est vraiment pas une pipe, c’est l’image d’une pipe", déclare Gregory, avant d’ajouter :"Il y a tout un côté très ludique et intellectuel dans l’œuvre de Magritte et qui s’adresse à tout âge et qu’on peut voir de différentes façons tout au long de sa vie, en fonction de ses propres expériences et de son propre point de vue".