René Collin quittera la politique après les élections de 2024

65 ans, dont 42 au coeur des arcanes politiques. Aujourd’hui, René Collin annonce vouloir se retirer de cet échiquier qu’il ne connaît que trop bien. "Il est temps de laisser la place aux jeunes. Il y a du talent. J’ai confiance en l’avenir, et puis les mandats ne sont pas là pour être brigués à vie", confie le Marchois.

Lors des prochaines échéances électorales, aucune liste ne mentionnera son nom. "Je vais assumer les mandats en cours jusqu’à leur terme. Mais je veux être loyal envers les électeurs. Cela n’a pas de sens de se présenter si l’on sait que l’on ne souhaite pas assumer de responsabilité."

Durant tout son parcours, il a sillonné la Wallonie entière dans le cadre de ses fonctions de ministre wallon de l’Agriculture, de la Nature et de la Ruralité. "C’était les moments que j’appréciais le plus. Certains se demandaient l’utilité d’aller sur le terrain. Mais les relations humaines, il n’y a que ça de vrai."

Avant cela, il avait enfilé le costume de conseiller communal à Erezée dès 1982. Il deviendra ensuite échevin, président de CPAS et puis bourgmestre de sa localité avant de grimper sur la N4 pour rejoindre Namur. Aujourd’hui député et conseiller communal à Marche-en-Famenne, René Collin a décidé d’user ses souliers sur de nouveaux sentiers. "Je n’ai pas beaucoup pris de temps pour moi ni pour mes proches. Dès octobre 2024, ce sera l’occasion de me consacrer à ces beaux moments que l’on peut vivre. Je vais pouvoir tailler mes haies, m’occuper de mon jardin, randonner… J’espère encore avoir de belles années devant moi."

En plus de quatre décennies à s’occuper des affaires publiques, il a vu son parti évoluer. PSC, CDH, Engagés… Mais il a aussi vu la politique souffrir de son image. "Les réseaux sociaux sont magnifiques, mais ils sont terribles aussi. Chacun s’exprime pour dire n’importe quoi sous couvert d’anonymat. Puis les différents scandales n’ont rien arrangé. Mais je peux vous dire que la très grande majorité des élus le font de manière désintéressée. Par contre, ce que l’on peut dire c’est que les politiques ne prennent parfois pas suffisamment leur responsabilité, parce qu’il y a d’autres intérêts qui entrent en compte. Cet élément-là était déjà présent il y a 42 ans, mais l’est peut être encore plus aujourd’hui."