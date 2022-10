René Branders prendra la tête de la FEB en 2023

René Branders, l'actuel président de la fédération de l'industrie technologique Agoria, remplacera Bart De Smet comme président de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) à partir d'avril 2023, annonce l'organisation patronale jeudi. Son mandat durera trois ans.

Bart De Smet, dont le mandat s'achève le 30 mars 2023, a lui-même proposé René Branders comme successeur et les administrateurs de la FEB ont approuvé unanimement ce choix.

René Branders est à la tête de l'entreprise FIB Belgium (anciennement Le Four Industriel Belge), fondée en 1936 et installée à Tubize. Il est également membre du comité stratégique de la FEB depuis 2019 et président de la Fédération des chambres de commerce belges depuis 2016.