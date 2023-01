René a étranglé et égorgé le chien qu’il venait d’adopter : le permis de détention sert-il à quelque chose ?

Du côté d’Amay, Sylvie nous partage son point de vue : "Je pense que ce permis est utile. On ne pourra pas éviter des drames, malheureusement. Dans ce genre de cas, il faut déposer une plainte pour qu’il y ait un suivi et je pense que c’est la faille. Il faudrait davantage de suivi, qu’il soit plus sévère et qu’il y ait de lourdes peines. J’aimerais prendre une poule, mais il me faut le permis alors que j’ai déjà des animaux à la maison. Le fait de devoir aller à la commune, ça peut faire réfléchir et repousser l’adoption."