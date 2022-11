Rendre les lunettes "cool" sur les émojis, le combat d'une écolière britannique.

Lowri, originaire du Nottinghamshire dans le centre de l'Angleterre, a écrit au Consortium Unicode, organisation à but non lucratif établie en Californie, pour qu'il crée une option permettant d'ajouter des lunettes sur les émojis existants.

Les gens croient que les enfants ne sont plus stigmatisés de nos jours parce qu'ils portent des lunettes mais en réalité, beaucoup refusent de porter des lunettes parce qu'ils ont peur d'apparaître "différents et pas cool", raconte l'écolière. Des études montrent en effet que les enfants portant des lunettes ont 35% plus de chances d'être victimes de harcèlement à l'école.

Pourtant, le fait de ne pas porter de lunettes lorsqu'elles sont nécessaires peut avoir des conséquences dommageables. "Vous ne pouvez pas apprendre correctement et cela limitera vos débouchés et vous aurez sans doute de grandes difficultés dans la vie parce que vous n'avez pas porté vos lunettes. Ce n'est pas juste !", s'indigne Lowri.