Rendre les climatiseurs moins gourmands et moins polluants, le défi de l'industrie.

Le deuxième défi du secteur consiste à trouver des substituts aux gaz réfrigérants qui équipent encore l'essentiel du parc, évalué à près de deux milliards d'unités par l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Bien qu'enfermés dans les appareils, ces gaz peuvent s'échapper en cas de fissures ou de non-recyclage du climatiseur.

Durant des décennies, les climatiseurs utilisaient quasi uniquement des gaz chlorofluorocarbonés (CFC) ou hydrochlorofluorocarbonés (HCFC), dont le potentiel de réchauffement climatique est jusqu'à 10.000 fois celui du CO2 à poids équivalent. Ces deux gaz ont été interdits par le protocole de Montréal en 1987. Leurs successeurs, les hydrofluorocarbones (HFC), ont fait l'objet d'un amendement au protocole en 2016 et doivent disparaître d'ici 2050.

Les sites industriels ont déjà recours à d'autres gaz, comme l'ammoniaque, qui ne contribue pas à l'effet de serre.

Certains utilisent des hydrocarbures, principalement le propane, dont les émissions sont moindres que le méthane. "Dans certains pays, le R-290 (propane) commence à être utilisé" pour les climatiseurs individuels, explique Ankit Kalanki, du Rocky Mountain Institute. Mais ce gaz étant lui aussi inflammable, à la différence du HFC, les quantités utilisables sont limitées par la réglementation et des mesures de sûreté supplémentaires doivent être prises. De ce fait, "leur utilisation est encore très marginale" selon l'ingénieur car "ce niveau de sophistication fait monter le prix". Or, "le marché de l'air conditionné résidentiel a tendance à aller d'abord chercher les prix les plus bas et l'efficacité ensuite", détaille Ankit Kalanki.

Autre piste : la jeune société Pascal, créée cette année à Cambridge (Massachusetts), travaille à la création d'un mécanisme centré sur des réfrigérants qui ne quittent jamais l'état solide et évitent ainsi toute émission.