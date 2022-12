Rendre le bus gratuit, une idée qui séduit de plus en plus aux Etats-Unis.

Au plus fort de la pandémie de Covid-19, en 2020 et 2021, plusieurs grandes villes américaines avaient décidé de rendre gratuits leurs transports en commun (en partie du moins), principalement pour aider les travailleurs dits "essentiels" à se rendre au travail. Cela a notamment été le cas à San Francisco ou Detroit. Aujourd'hui, plusieurs municipalités optent pour la gratuité à long terme des bus, un mode de transport prisé des classes les plus modestes aux États-Unis, où la voiture est reine.

Après Kansas City dans le Missouri ou Alexandria en Virginie, c'est au tour de la capitale fédérale, Washington, de voter pour la gratuité des bus à partir de l'été 2023. Le but de cette mesure est de mieux servir les usagers en leur garantissant de faire des économies pour se déplacer aussi bien pour aller travailler que pour aller faire leurs courses ou voir leur médecin.