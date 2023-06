Rendre la haute gastronomie plus accessible, le nouveau fantasme français

Un menu à 49 euros. C’est un beau budget pour qui souhaite aller au restaurant, sauf qu’il n’est pas servi n’importe où, mais au restaurant parisien Marsan d’Hélène Darroze. D’habitude, pour dîner chez la cheffe doublement étoilée, bien connue du grand public pour son rôle de jury dans l’émission "Top Chef", il faut au moins consacrer une enveloppe de 175 euros par personne (sans les vins). On peut aussi alléger l’addition en réservant une table au déjeuner, avec un menu affiché à 95 euros. Le 1er juillet prochain, à l’heure du déjeuner, quelques chanceux pourront ainsi déplier la serviette à la table inspirée par le terroir du sud-ouest natal d’Hélène Darroze sans craindre pour leur porte-monnaie. Pour 49 euros, ils dégusteront un amuse-bouche, une entrée, un plat, un dessert et bénéficieront des accords mets et vins.

Les réservations sont ouvertes depuis le 23 juin dernier, mais de nouvelles places ont été trouvées, mises en ligne via l’appli The Fork.