Rendez-vous samedi pour l'émission Une Brique dans le Ventre !

Pour notre Brik Expert on va parler de Fineo Glass ! c’est le nom d’un vitrage nouvelle génération qui permet de réaliser des économies d’énergie ! Fini le triple vitrage, laissez place au double vitrage Finéo qui est plus fin et plus isolant. De plus, il est possible de remplacer le verre sans devoir remplacer le châssis. Découverte !