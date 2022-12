Rendez-vous le mardi 10 janvier sur La Une pour la première de "The Dancer Belgique" !

Au départ, ils sont plus de 50 danseur.euse.s venus de tout le pays pour participer à la première phase de l’émission : les auditions. Tous passionnés de danse, ils vont devoir tout donner et livrer une prestation époustouflante face au miroir SANS TAIN du studio de Danse de "The Dancer".

De l’autre côté de ce miroir magique se trouvent nos 3 coachs, Agustin Galiana, Laurien Decibel et Aurel Zola et une salle composée d’un public de 650 personnes qui détient le pouvoir de les sélectionner.

Si 75% du public présent dans la salle vote oui, le miroir sans tain s’ouvre et le ou la candidat.e qui découvre alors la salle est sélectionné.e pour continuer l’aventure.