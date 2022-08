Rendez-vous le 4 septembre pour la 9e édition du Mega Meyboom Trail

Le Mega Meyboom Trail - Brussels (MTB) est la plus grande couse nature de Bruxelles qui met en valeur les espaces verts autour de la capitale européenne.

Rendez-vous dimanche 4 septembre !

En 2022, la course nature la plus populaire de Bruxelles proposera, en plus des distances classiques (10km, 21km, 42km), un 65km individuel et un 65km "Run-Bike-Bike" (par équipe de 3), comme il y a quelques années.

Le Trail du Meyboom revient ainsi aux sources du projet, né en 2012 : permettre à chacun de vivre un évènement dans un cadre végétal unique, dans un esprit de convivialité et surtout dans le respect des principes de protection environnementale. Seul ou en équipe, à pied ou à vélo, à vous de choisir !

Au programme : 08h00: 65km Run-Bike-Bike 08h05: 65km Trail 09h00: 42km Trail 10h00: 21km Trail 10h05: 21km Walk 10h30: 10km Trail 10h35: 10km Walk.

Infos : Le Mega Meyboom Trail , la Page Facebook