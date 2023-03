La 14ème édition des 15km de Woluwe-Saint-Lambert est prévue le 23 avril !

Le plus grand évènement running en famille de la capitale fera honneur à son slogan en proposant 4 courses (15km, 6km, 2km et enfants), 2 marches et 1 trail.

Les distances urbaines offriront une occasion unique de découvrir Woluwe en courant ou en marchant, alors que les distances plus longues conduiront les participants en forêt de Soignes avant de finir en beauté sur la piste bleue du stade Fallon !