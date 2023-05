Rendez-vous ces 26, 27 et 28 mai à "Tournai en fête"

TOURNAI FETE !

Ces 26, 27 et 28 mai prochain, "Tournai en fête" vous propose 3 soirées musicales gratuites sur la Grand Place de Tournai. Au programme, des artistes qui ont le sens de la fête parce que nous sommes à " Tournai en Fête " !

Vendredi 26 mai à 21h, pas de sommation, "Clic Clic Pan Pan", "Tous les mains en l’air"… C’est le phénomène Yanns qui vous fait rendez-vous!

YANNS est LA révélation musicale de TikTok avec le titre " Clic Clic Pan Pan " qui comptabilise + de 100 millions de vues. Son titre " Soleil et Nanas " est devenu le tube de l’été 2022. En novembre, le jeune chanteur prolifique est nommé dans la catégorie "Révélation Francophone de l'année" aux NRJ Music Awards. Et désormais son tube " Mains en l’air " s’affiche comme le carton de ce début d’été 2023 (10 millions de vue en 1 mois seulement) !

Samedi 27 mai à 20h30, Patrick Sébastien, accompagné de ses 10 musiciens et ses 4 danseuses, est bien décidé à mettre une sacrée ambiance pour fêter tous ensemble ses " 30 ans de Fiesta ! ". "Il fait chaud ", " Les sardines ", " Les pouces "…. Sans oublier de faire " Tourner les serviettes " ou " Tournai les serviettes ", allez savoir !

Dimanche 28 mai à 20h, ambiance "Collectif Métissé ", des artistes qui occupent la plus haute marche du podium des groupes de musique de fête en France. Avec des chiffres qui font tourner la tête (plus de 1200 concerts, plus de 3 millions de spectateurs, 100 millions de vues sur youtube, plus de 400 000 followers), la bande de 5 chanteurs et 5 musiciens revisitent avec folie les tubes de toutes les générations !