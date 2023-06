Rendez-vous ce dimanche pour une échappée Belge mouvementée en Auvergne

Ce dimanche 18 juin à de 13h40 sur La Une et sur Vivacité à partir de 13h, Adrien Joveneau vous emmène en échappée au pays des volcans, au coeur de l'Auvergne.

Au fil de la Via Allier en Auvergne, Adrien Joveneau emmène la comédienne et cascadeuse Emilie Guillaume sur cette vélo-route qui remonte le cours de la rivière Allier de sa confluence avec la Loire à sa source proche de Langogne. De la ville de Moulins à la station thermale de Vichy en passant par le vignoble de Saint-Pourçain, l’itinéraire traverse la nature sauvage du Val d’Allier. À partir de Clermont-Ferrand le parcours se poursuit entre le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne et celui du Livradois-Forez avant de rejoindre les gorges de l’Allier en Haute-Loire. Tout au long de l’itinéraire, se succèdent des étapes de charme avec en toile de fond les volcans d’Auvergne.

