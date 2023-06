Rendez-vous ce dimanche pour une échappée Belge en Bretagne insolite

Ce dimanche 25 juin à 13h40 sur La Une et sur Vivacité à partir de 13h, Adrien vous emmène à vélo de Nantes au Mont Saint Michel sur la Traversée Moderne d’un Vieux Pays.

Adrien Joveneau vous emmène musarder en Bretagne en compagnie de la musicienne et comédienne Stéphanie Blanchoud. Celle qui incarne Chloé dans Ennemi Public est une grande amoureuse de ce territoire où elle a passé toutes ses vacances d’enfance et d’adolescence. Nos compagnons d’échappée crapahuteront de Saint-Nazaire à Saint-Malo en passant par : La Baule, Saint-Brévin-les-Pins, Guérande, Redon, Rennes et le Mont Saint Michel. Entre ports, plages, plaines et menhirs, Stéphanie empoignera sa guitare pour nous fera découvrir une autre facette de sa personnalité, cette artiste polymorphe est aussi chanteuse. Son dernier opus intitulé " Ritournelle " contient des mélodies accrocheuses et lumineuses, comme un ciel de Bretagne…