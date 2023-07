Rendez-vous ce dimanche pour une échappée Belge en Bourgogne avec Clément Manuel

Ce dimanche 2 juillet à 17h50 sur La Une et sur Vivacité à partir de 13h, Adrien vous emmène découvrir les trésors cachés du Canal du Nivernais en Bourgogne.

Le comédien Clément Manuel quitte son rôle de Frère Lucas dans Ennemi Public pour rejoindre Adrien Joveneau à vélo le long d’un des plus beaux canal de France et dans les vignes de Bourgogne. C’est une région que Clément adore et dans laquelle il a passé son enfance…

Têtes en l’air, les 2 compères s’envoleront aussi pour survoler le territoire en montgolfière. Leur aventure se terminera à Vézelay où la Basilique a été construite en relation étroite avec la course du soleil. Elle est habitée par la lumière. Sa danse avec les pierres, unique au monde, culmine au solstice d’été…