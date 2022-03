Rendez-vous au Salon Bois & Habitat du 25 au 28 mars à Namur Expo

Construisez, rénovez et aménagez responsable ! Après deux ans d’absence sur fond de crise sanitaire, le salon Bois & Habitat fait son grand retour du 25 au 28 mars à Namur Expo. L’événement est un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du bois et pour les personnes toujours plus nombreuses qui souhaitent concevoir, rénover ou aménager leur habitat sur un mode " responsable ".

A l’heure des défis environnementaux et climatiques, le bois tire incontestablement son épingle du jeu : il permet de réduire l’impact environnemental des activités de construction mais aussi d’économiser les ressources et de créer des emplois locaux à forte valeur ajoutée et non-délocalisables.

Durables et renouvelables, les constructions en bois avancent également d’impressionnantes performances sur le plan énergétique : un atout de plus face à la flambée actuelle des coûts de l’énergie.

Découvrez les nombreux atouts techniques et esthétiques du bois, au contact des 150 exposants spécialisés et passionnés de Bois & Habitat, qui vous accueillent durant 4 jours dans les allées de Namur Expo.

Bois & Habitat, c’est aussi :

L’Espace Info Bois : posez toutes vos questions aux experts indépendants de la Filière Bois, qui vous informent en toute objectivité sur l’usage du bois en construction.

Des conférences proposées en collaboration avec l’asbl Ligne Bois pour faire point sur les dernières tendances, les innovations, les applications étonnantes du bois et des matériaux biosourcés.

Des démonstrations pour découvrir les métiers du bois et les filières de formation.

Le Square des Designers et ses pièces uniques et originales proposées par des designers, artisans et créateurs de chez nous.

Un grand concours organisé en collaboration avec PEFC Belgium : à gagner, un bon d’achat de 1.500€ à valoir sur toute la gamme de meubles en bois Kewlox Ò .