Rendez-vous au Salon Bois & Habitat à Namur Expo du 25 au 28 mars

Choisir le bois, c’est limiter l’impact environnemental des activités de construction, en misant sur une ressource renouvelable, disponible localement et dotée d’impressionnantes performances énergétiques. Qui plus est, le bois apporte confort intérieur et une indéniable touche esthétique lorsqu’il est choisi comme matériau de finition, d’aménagement ou de décoration.