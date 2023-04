On émiette la Boulette, un fromage à base de lait écrémé… On retourne le régulièrement pour éviter l’acidité. Le fromage blanc est appelé ici Crastofé : cra, comme Gras. Une fois que le fromage est à point, il est prêt pour réaliser la maquaillence.

La maquaillence, c’est le mélange du fromage, des œufs, du beurre et des épices (sel, poivre, noix de muscade). On monte les blancs d’oeufs en neige… C’est la différence avec la tarte Al Djote qui elle comporte en plus des légumes.

Les tartes sont cuites au feu de bois, à l’ancienne ! Ici pas de machine, tout est fait main !!!