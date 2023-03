Rendez-vous à Bois & Habitat !

Pour habiter responsable, un seul choix : le bois !

24 | 25 | 26 | 27 mars – Namur Expo

Pour construire ou rénover, pour aménager vos pièces de vie et vos espaces extérieurs, le bois est le matériau de toutes les audaces, du confort et du bien-être. Face aux défis climatiques et environnementaux, il tient également le haut du pavé : ressource renouvelable et disponible localement, sa légèreté permet des chantiers rapides et avec un minimum d’impact sur l’environnement. Le bois offre en outre de belles performances sur le plan énergétique, pour des logements bien isolés : un autre atout non négligeable vu la hausse récente des prix de l’énergie.

Pour vos projets, un seul choix : le bois !

140 EXPOSANTS SPÉCIALISTES DU BOIS ET DES ÉCOMATÉRIAUX : Venez partager leur passion pour ce matériau noble et durable qui séduit par ses atouts techniques et esthétiques. Venez profiter de leurs conseils et savoir-faire pour construire, rénover et aménager " responsable ".

CONFÉRENCES À LA DÉCOUVERTE DES APPLICATIONS INNOVANTES DU BOIS : Bois énergie, atouts des essences locales, techniques d’isolation écologiques, choix d’un système constructif, solutions de financement : Bois & Habitat vous propose 16 sessions éclairantes, en collaboration avec Ligne Bois.

CONSEILS INDÉPENDANTS : Lorsqu’on construit ou rénove, on fait face à de nombreux questionnements ! Sur l’Espace Info Bois, des experts indépendants vous fournissent des réponses claires et objectives et vous guident pour intégrer au mieux le bois dans vos projets.

PLEIN LA VUE AU SQUARE DES ARTISANS ET DESIGNERS ! : Tantôt rustique tantôt contemporain, le bois inspire de nombreux artisans et designers qui lui donnent corps dans des créations uniques et originales. Faites le plein de tendances déco au Square des Artisans et Designers !

LES MÉTIERS DU BOIS EN ACTION ! : Entre savoir-faire et technologie futuriste, les métiers du bois étonnent ! Découvrez leurs multiples facettes à travers une multitude de démos, tout au long du salon.

