"Rendez-nous l’Instagram d’avant" : le réseau social lorgne sur TikTok et ça ne fait pas l’unanimité

"Make Instagram Instagram again". Vous avez peut-être vu défiler ce slogan en noir et blanc dans vos stories Instagram ces trois derniers jours. L’objectif : dénoncer la nouvelle stratégie du réseau social consistant à mettre en avant les vidéos, plutôt que les photos. "Revenons aux bases d’Instagram et rappelons-nous que l’intention initiale était de partager des photos", explique Tati Bruening, la photographe à l’origine du mouvement.

Très vite, le message est relayé en masse sur la plateforme : par des influenceurs, des photographes, des boutiques indépendantes, des utilisateurs lambdas ou encore des célébrités avec des centaines de millions d’abonnés comme Kylie Jenner. A l’heure d’écrire ces lignes, plus d’un million et demi d’utilisateurs ont "liké" la publication. Une pétition a même été lancée, récoltant déjà plus de 140.000 signatures.