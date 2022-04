Rendeux : Brice Haeck marche 2300 km et filme ses rencontres sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle

"C’est une idée que j’ai en tête depuis 2018, l’année où j’ai effectué mon premier pèlerinage entre Saint-Jean-Pied-de-Port dans le Pays basque français et Saint-Jacques de Compostelle, explique Brice Haeck. J’ai eu l’occasion de rencontrer une multitude de gens et de personnalités complètement différentes. Ces personnes venaient du Groenland, d’Italie, d’Autriche, d’Indonésie, d’Argentine, d’Espagne et d’autres pays encore. Leurs parcours atypiques m’ont fasciné".

Brice donne l’exemple d’une personne aveugle qui faisait le chemin seule et qui se faisait aider, au fur et à mesure, par les pèlerins qui voulaient bien l’accompagner pendant quelques jours.

"Les Oiseaux de passage"

Brice Haeck désire aller à la rencontre de toutes ces personnes croisées le long de sa route et réaliser un documentaire sur cette fabuleuse expérience.

"J’aimerai mettre tout cela en images pour laisser une trace de ce moment de vie pendant lequel les gens sont vraiment eux-mêmes et se retrouvent en ayant tout le temps pour réfléchir, dit-il. Ce chemin c’est vraiment une zone neutre complètement en dehors du temps. Le mettre sous forme de film me paraît utile".