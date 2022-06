Rendeux: bientôt un nouveau cabinet médical rural

A Rendeux, comme dans beaucoup de communes rurales, on se préoccupe de l'avenir de la médecine générale. Pour maintenir une activité dans la commune, un cabinet médical rural va voir le jour. Levente Ouguz est un jeune médecin qui termine ses trois ans de stage et qui travaille déjà à Rendeux. On cherche d'autres médecins, voici son message à leur attention :

"La région est chouette, les gens du coin sont géniaux, on est bien soutenu par la commune et on pratique tout. Si un médecin veut des actes médicaux variés et voir de tout dans la pratique, ici c'est riche et varié. Ensuite les hôpitaux ne sont pas tout près, donc les gens viennent d'abord chez nous. La pratique est très large".

Et le cabinet médical rural sera installé au coeur de Rendeux, précise le Bourgmestre Cédric Lerusse :

"Ca fait partie d'un projet d'aménagement du coeur de Rendeux, avec l'implantation de différents services, comme l'extension de la crèche, l'aménagement de la halle agricole, pour recevoir le marché des petits producteurs... C'est l'idée de centraliser les services au coeur de la commune."

Pour la construction, la commune de Rendeux bénéficiera d'une subvention de la Wallonie, et la province interviendra dans son équipement.