Rencontrez les acteurs et actrices de vos séries Tipik 'Trentenaires' et 'Baraki' aux Villages RTBF

Les acteurs et actrices de vos séries Tipik préférées Baraki et Trentenaires viennent à votre rencontre dans les Villages RTBF. Venez discuter, demander un autographe ou prendre une photo avec le casting de ces séries belges au succès toujours plus fou !

À l'occasion des 70 ans de la RTBF, le média public vient à votre rencontre en organisant des Villages RTBF Expériences dans les villes wallonnes et à Bruxelles. Pour les fans de séries belges, c'est un rendez-vous incontournable ! Découvrez les dates et horaires des séances de dédicaces ci-dessous.