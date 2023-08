Rencontres Théâtre jeune public de Huy : un secteur qui évolue et qui espère

Les Rencontres Théâtre jeune public se déroulent depuis ce mercredi et pour une semaine à Huy. Il s’agit d’un grand rendez-vous annuel où les programmateurs de spectacles jeune public peuvent découvrir 38 spectacles et choisir parmi ceux-ci ceux qu’ils programmeront durant la prochaine saison.

Plus d’artistes, plus de spectacles dans ce secteur du théâtre jeune public, c’est la grande évolution des dernières années : " Une évolution, c’est le fait qu’il y a de plus en plus d’artistes qui proposent des spectacles pour le jeune public. Malheureusement il n’y a pas toujours les budgets qui suivent pour pouvoir aider ces compagnies à présenter leurs spectacles, donc on sent qu’on arrive ici à un point de tension où il n’y a plus assez de subsides pour tout le monde et il n’y a plus assez de place non plus pour pouvoir présenter les spectacles dans le secteur. Ce qui explique cette évolution, je pense que c’est la qualité du travail qui se fait depuis de nombreuses années. Avant, on avait tendance à dire que les artistes qui ne trouvaient pas de boulot se mettaient dans le théâtre jeune public pour avoir quand même de quoi travailler, mais ce n’est pas du tout vrai. Il y a des artistes qui s’impliquent et qui pensent vraiment à créer et à tourner leur art vers les plus jeunes, vers le plus petits ", détaille Christophe Challe, programmateur jeune public du centre culturel de Ciney.

On observe plus particulièrement une explosion des créations qui s’adressent aux adolescents : " Si on regarde ces Rencontres de Huy, cette année par rapport à il y a 25 ans où on avait 4-5 propositions pour les plus de 12 ans, maintenant on en a une quinzaine. Je l’explique par le fait que les compagnies se forment à partir de jeunes artistes qui sortent des études, donc qui sortent de l’adolescence, et je crois qu’ils ont d’abord envie de parler de ce qu’ils connaissent à ceux qui ne sont pas trop éloignés d’eux ", constate Cali Kroonen, directrice du théâtre La Montagne magique, à Bruxelles.

Un développement parfois freiné par la réalité budgétaire des subsides, comme bien d’autres dans le secteur culturel. C’est là que résident les principaux espoirs à court terme du théâtre jeune public, comme l’explique dans l’interview ci-dessous Virginie Devaster, de la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse, qui rassemble 110 compagnies spécialisées du secteur.