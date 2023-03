Rencontres Musicales du Chateau de la Hulpe : Trio a clavier, gagnez deux places !

Pour sa sixième édition, le festival des Rencontres Musicales du Château de la Hulpe nous propose une soirée autour des trios pour piano, violon et violoncelle. Comme chaque année, le choix des musiciens n’est pas laissé au hasard. Ainsi, le pianiste Abdel Rahman El Bacha, lauréat du Concours International Reine Elisabeth, le violoniste Andrew Hardy et le violoncelliste Justus Grimm s’uniront afin de nous présenter un programme de choix.



Au programme :

W. A. Mozart

Trio pour piano, violon et violoncelle en Ut majeur, KV 548

Ludwig van Beethoven

Trio pour piano, violon et violoncelle en Sol majeur, Op. 1, n° 2

Trio pour piano, violon et violoncelle en Mi bémol majeur, Op. 70, n° 2

Infos : Présentation événements Domaine régional de Solvay (chateaudelahulpe.be)

Le 13 mars à 18h30, gagnez 2 places !