Rencontres “Eat Local” au Domaine du Ry d’argent en pleine campagne Namuroise

Avis à tous les gourmets friands de produits du terroir, voici que sont annoncées les prochaines rencontres "Eat Local" ! L’événement se déroulera au Domaine du Ry d’argent, un vignoble d’exception situé dans l’entre Sambre et Meuse, en pleine campagne Namuroise. Leurs vins belges sont reconnus comme appellation d’origine contrôlée ! "Eat local", ce sont des rencontres gastronomiques éphémères entre des producteurs locaux et des grands chefs. Au programme de cette journée du 27 novembre : visite guidée du vignoble et du chai, marché artisanal avec dégustations incluses et enfin, un menu bistronomique vous sera mitonné par des chefs du coin ! C’est aussi l’opportunité de rencontrer et de soutenir, ces artisans qui s’attachent à révéler les saveurs et l’authenticité de notre terroir.