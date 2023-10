Rencontre Zelensky-De Croo : la Belgique fournira des F-16 à l'Ukraine et débloque un fonds d'aide d'un milliard d'euros

Par ailleurs, des moyens financiers supplémentaires en faveur de l’Ukraine ont également été dégagés lors de l’élaboration du budget 2024. C’est ce que le Premier ministre, Alexander De Croo, a rappelé en présence du Président Zelensky. Il s’agit d’un " Fonds Ukraine " de plus 1 milliard d’euros qui couvrira les frais liés à l’accueil des Ukrainiens en Belgique, l’aide humanitaire sur place (la reconstruction d’écoles ou d’hôpitaux par exemple), mais aussi et surtout l’aide et le matériel militaires envoyés par la Défense.

Où le gouvernement belge a-t-il trouvé cet argent ? Il provient des avoirs russes gelés en Europe, dont une grande partie est stockée dans la banque Euroclear. La plateforme bancaire Euroclear est basée à Bruxelles et est l’une des principales sociétés mondiales spécialisées dans le règlement de transactions financières sur titres. En 2022, lors du déclenchement des sanctions européennes vis-à-vis de la Russie, le montant de 197 milliards était cité. Comme ces fonds sont hébergés en Belgique chez Euroclear, la taxe compte titre s’applique. C’est donc en taxant les avoirs russes gelés, que la Belgique finance ce "Fonds Ukraine". "La taxation de ces avoirs russes doit aller à 100% à la population ukrainienne", a rappelé Alexander De Croo.