Rencontre Scholz-Poutine sur l'Ukraine : "Voulons-nous d'une guerre? Bien sûr que non", affirme le président russe

Le président russe a d'ailleurs souligné qu'il ne renonçait pas à ces demandes et qu'elles feraient partie du "complexe" des pourparlers russo-occidentaux.

"Voulons-nous (d'une guerre) ou pas? Bien sûr que non. C'est pour cela qu'on a avancé nos propositions pour un processus de négociations", a-t-il encore dit.

M. Poutine a aussi confirmé un "retrait partiel des militaires" de la frontière avec l'Ukraine, refusant cependant de le commenter.

Il a également dit ne pas "pouvoir fermer les yeux sur la manière dont les Etats-Unis et l'Otan traitent le principe d'indivisibilité de la sécurité", Moscou jugeant que les Occidentaux s'efforcent de renforcer leur propre sécurité aux dépens de celle de la Russie.

"Un bon signe"

Le chancelier allemand a pour sa part annoncé que le retrait de troupes russes massées à la frontière ukrainienne constitue un "bon signe".

"Le fait que nous entendions maintenant que certaines troupes sont retirées est en tout cas un bon signe. Nous espérons qu'il y aura encore des suites", a-t-il déclaré à Moscou. Lors de la conférence de presse commune avec Poutine, le dirigeant allemand, convaincu que les efforts diplomatiques pour éviter un conflit sont "loin d'être épuisés".

La sécurité durable en Europe n'est "possible qu'avec la Russie" et ne peut être obtenue contre elle, a estimé M. Scholz, assurant que l'état actuel des tensions autour de l'Ukraine n'est "pas désespéré".

"Il est clair pour tous les Européens qu'une sécurité durable ne peut être obtenue contre la Russie, mais (est) possible uniquement avec la Russie", a affirmé M. Scholz. "Il devrait donc être possible de trouver une solution", a-il ajouté car "aussi difficile et grave que puisse paraître la situation actuelle", elle n'est, selon lui, "pas désespérée".

Parmi les thèmes avancés sur lesquels les propositions occidentales rejoignent celles des Russes, il y a celle d'un contrôle des armements de courte et moyenne portées.

Processus de paix en panne

Concernant le conflit entre forces ukrainiennes et séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine où le processus de paix est en panne depuis plus de deux ans tandis que les médiateurs franco-allemands tentent de le relancer, MM. Scholz et Poutine ont à nouveau insisté sur leur attachement aux accords de Minsk de 2015.

Mais le président russe a de nouveau accusé le gouvernement ukrainien de "génocide" des populations dans les régions séparatistes, sans préciser ces accusations déjà formulées l'année dernière.

Russie et Ukraine s'accusent mutuellement de bloquer le processus de paix.

Nord Stream 2

Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs appelé à la mise en service du gazoduc Nord Stream 2.

Le gazoduc assure la sécurité énergétique de l'Europe, a affirmé M. Poutine, qui l'a qualifié de projet purement économique et écologique, sans "connotation politique".