Rencontre musclée entre un champion du monde et deux créatrices de talent

C'est lors de leurs études à la Cambre que Justine et Erika se rencontrent. Justine a besoin d'un mannequin pour présenter sa collection, Erika se propose. C'est le début d'une longue amitié et aussi d'un parcours professionnel commun. Elles ressentent en effet l'envie de se détacher un peu de la mode à proprement parlé. Fans de tapisserie, elles ont l'idée de se lancer dans la création textile murale. "C'est à la frontière de la mode, de l'art, du design et de l'architecture" explique Erika. Et c'est exactement ce qu'elles cherchent. Imaginer et créer des ambiances au travers de tapisseries géantes.