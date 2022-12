Rencontre intime avec un canari en résidence au BPS22

Depuis octobre, l’artiste Magali Baribeau-Marchand est en résidence au BPS22 et ce jusqu’à la mi-janvier. Elle propose une courte exposition dans le Passage de la Bourse et une rencontre intime avec son canari…

L’idiotisme anglais "a canary in a coal mine" (un canari dans la mine) désigne un danger imminent. Dans le temps, ces oiseaux descendaient avec les travailleurs au fond de la mine. Beaucoup plus sensibles aux gaz toxiques que les humains, ils s’agitaient ou mourraient faisant ainsi office d’alerte d’un danger proche. La région de Charleroi marquée par son passé industriel a inspiré à l’artiste québécoise l’utilisation de cette métaphore comme racine d’exploration.

En flânant dans Charleroi, elle s’attarde sur ses oiseaux, qu’on ne remarque même plus. L’artiste aime prendre le temps de redécouvrir ces choses, ces instants que l’on aurait tendance à survoler : "Ma démarche artistique c’est surtout autour du potentiel poétique du quotidien, ce que j’appelle l’infraordinaire, tout ce qui nous entoure qui passe inaperçu et que j’aime révéler." Ses œuvres, qu’on qualifie de sculptures d’installation se composent d’objets que Magali Baribeau-Marchand rassemble, agglomère fait communiquer entre eux, pour créer un nouveau sens. Son intérêt nouveau pour les oiseaux, la mène à devenir l’heureuse propriétaire d’un canari, pour apprendre à l’observer, à s’émerveiller de son vivant.

Ici, le musée BPS22 étant en travaux, l’artiste réalise cette courte exposition dans le Passage de la Bourse. Elle y poursuit ses expérimentations avec l’aide de son nouvel animal de compagnie. Le canari sera présenté aux passants qui pourront rentrer en interaction avec lui, se confier à lui et devenir ainsi acteurs d’une performance artistique. Un instant suspendu bien mérité dans le tumulte des fêtes de fin d’année. Au fil des rencontres avec les gens, elle déploiera des actions artistiques spontanées et éphémères autour de l’imprimé et du texte.

Cette petite exposition est visible 14 au 21 décembre au Passage de la Bourse, 14 à Charleroi.