Rencontre entre les institutions européennes et 10.000 jeunes, et après ?

Ces 9 et 10 juin, le Parlement européen organisait une grande opération séduction auprès de la jeunesse européenne. À un an des élections, 10.000 jeunes européens étaient conviés à pénétrer au sein du Parlement européen de Strasbourg pour l’évènement EYE2023.

Il faut dire que la jeunesse, un mot-valise qui représente finalement bien des réalités, se sent "peu entendue et peu représentée". Pourtant, rien qu’en Belgique, l’âge du droit de vote aux européennes a été abaissé à 16 ans. Ce qui signifie que l’an prochain, environ 280.000 nouveaux votants pourraient se déplacer aux urnes. Selon le dernier Eurobaromètre, 64% des 15-24 ans du pays, déclarent qu’ils iraient voter aux européennes si le scrutin avait lieu demain. Leur poids électoral n’est donc pas anecdotique. Retour sur un marathon de deux jours au cœur des institutions européennes. Et après ?

Il fallait être là relativement tôt ce vendredi matin. Entre les sempiternelles accréditations, les files qui se forment, les goodies siglés aux couleurs de l’Europe… Chacun commence à se frayer un chemin pour pouvoir assister à la cérémonie d’ouverture. Une fois à l’intérieur, le son de l’agora fait que l’on commence à entendre parler toutes les langues : italien, allemand, néerlandais, français, portugais, espagnol, hongrois… Et évidemment anglais.

Les institutions européennes, c’est du sérieux ! Beaucoup sont habillés en costume ou en tailleurs malgré le thermomètre qui grimpe (jusqu’à plus de 30 degrés). Ce n’est pas la remise des diplômes, ni la rentrée à l’Univ’, mais presque. Horace, 20 ans et originaire de Tournai, porte même une cravate spéciale pour l’occasion. Bleu marine estampillée de tous les drapeaux de l’UE.

Entendre la jeunesse

Plusieurs centaines d’activités sont proposées sur deux jours : des débats et des rencontres tant sur les questions climatiques que sur l’intelligence artificielle, la fracture sociale, ou encore l’Etat de droit. Mais ce matin-là, on se presse pour assister à la cérémonie d’ouverture dans le grand hémicycle. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, va s’exprimer. Et elle est accueillie presque comme une star. À sa sortie, tout le monde dégaine son GSM pour obtenir son selfie. Une scène rare pour une figure politique en présence de jeunes. "Ça commence ici ", dit-elle à notre micro. Et d’ajouter, "pendant des années, on a pensé les arguments pour les adultes mais on n’a pas intégré les jeunes dans notre pensée, ni dans notre processus de décision".

Ça tombe bien, c’est ce qu’attendent bon nombres des jeunes que nous avons croisés. Il y a un chiffre que les jeunes ont retenu, et qu’ils nous rappellent régulièrement pendant ces deux jours, c’est que la moyenne d’âge des députés européens est de 62 ans. Ils pointent le décalage entre la classe dirigeante et leurs préoccupations.

Le nombre de députés élus qui ont moins de 30 ans est vraiment très faible, donc il faut proposer d’avoir cette jeunesse au Parlement européen

"On sent qu’il y a une volonté, donc c’est déjà ça. C’est aussi à nous de vouloir aller plus loin. C’est bien beau de vouloir aller à des activités, de vouloir discuter etc. mais on voit qu’au Parlement européen, le nombre de députés élus qui ont moins de 30 ans est vraiment très faible, donc il faut proposer d’avoir cette jeunesse au Parlement européen", souligne Elisabeth, 26 ans, tout droit venue de Liège.

Même son de cloche pour Haanyah Aleezah, 20 ans, venue du Royaume-Uni qui explique : "avec la crise du coût de la vie et tout ce qui nous a frappés comme la pandémie du coronavirus, on a compris très vite que nos vies sont très liées à la politique". Même si elle ne pourra voter l’an prochain étant Britannique, à Strasbourg, elle a l’impression de pouvoir faire entendre sa voix. La rencontre avec les autres, les interactions, c’est ça qu’elle est venue chercher, comme beaucoup d’autres. "On a beaucoup été mis de côté, en nous disant, 'oui mais tu es jeune tu ne comprends pas, tu verras plus tard', donc au final, certains jeunes se désintéressent de la politique", pointe, de son côté, Ada, une jeune parisienne de 22 ans.

Pourtant, la plupart des jeunes, s’ils ont fait le choix de venir à Strasbourg, souvent à leur frais, c’est aussi parce qu’ils partagent le rêve européen. Ils plaident tant pour mieux le comprendre que le réenchanter. "J’ai toujours été fan du projet européen", lance d’ailleurs Elisabeth.

Mieux informer pour donner les clés

Les jeunes sont nombreux à pointer un manque de formation et d’information sur l’Europe, son rôle et son fonctionnement. A un an des élections et alors que certains estiment qu’à 16 ans, on n’est pas assez matures pour aller voter, les jeunes réunis à Strasbourg répondent qu’il faut leur donner les clés.

"J’ai déjà des connaissances sur le fonctionnement des institutions et des partis politiques, mais j’avoue qu’en venant ici, je veux en apprendre plus sur comment ça se passe et peut-être avoir plus d’informations pour pouvoir mieux voter l’année prochaine", explique Boris venu de la région de Mons et qui, à 17 ans, s’apprête à voter pour la première fois.

Pour lui, "il y a une lacune dans l’apprentissage par rapport au fonctionnement des institutions européennes, ça devrait être plus présent dans l’enseignement d’autant que ces institutions sont très présentes dans le contexte de crises actuelles". La britannique Haanyah Aleezah, abonde : "On se demande si les jeunes de 16 ans sont assez matures pour aller voter, mais est-ce que ça ne vient pas du fait nous n’avons pas été assez formés ?".

À 20 ans, Horace, jeune Tournaisien, qui votera aussi pour la première fois, va dans le même sens : "ça doit passer par le système d’éducation, par la presse mais aussi par la façon dont le Parlement européen communique. Je pense que tous les moyens sont bons pour apprendre comment on vote et la manière de se positionner par rapport à l’Europe". Pour lui, "le fait d’informer les jeunes sur les élections à la dernière minute, ça doit être revu. D’autant plus qu’en Belgique, on donne maintenant la possibilité de voter à 16 ans. La maturité, ça s’apprend avec l’information".

Et n’oublier personne ?

Au deuxième et dernier jour de ce marathon européen, on constate que ni la chaleur ni les conférences n’ont arrêté les ardeurs des jeunes. À 10 heures, en plein soleil, ils sont déjà plusieurs centaines de personnes à faire la file à l’entrée du Parlement européen. Et très vite, le bâtiment devient une fourmilière.

C’est bientôt l’heure du bilan. Pour beaucoup, l’expérience est réussie. Les rencontres surtout, c’est ça qui reste aux jeunes après deux jours passés à Strasbourg. Le ré-enchantement du projet européen, témoignent-ils à l’issue de ces deux jours, passe par la rencontre des différentes cultures. "J’ai rencontré plein de gens dont des Ukrainiennes aussi. C’est presque comme si j’avais eu un témoignage de terrain sur ce qu’il se passe là-bas. Et ça en restant à Liège, je n’y aurais pas eu accès", révèle Elisabeth.

Mais l’expérience ne peut pas s’arrêter là. Les jeunes ont aussi conscience que ceux qui sont présents sont ceux qui ont déjà une conscience politique. "C’est un peu une caisse de résonance, c’est vrai !", admet Haanyah Aleezah, qui ajoute, "mais le meilleur moyen d’avoir nos étudiants, nos jeunes conscients politiquement c’est de les rendre conscient de la politique en les éduquant".

Pour la jeune liégeoise, "le problème avec l’Europe c’est qu’elle a cette image d’être lointaine. Certains ne voient pas les avantages et c’est compréhensible parce qu’on ne les a pas sensibilisés aux enjeux de l’Europe. C’est aussi à l’Europe de réparer cette fracture. L’Europe n’est pas censée représenter que les gens instruits qui votent, mais toute la population ".

Un problème dont Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen a bien conscience : "Nous devons convaincre, mais on ne convainc pas uniquement dans le bâtiment du Parlement européen. Il faut aller dans toutes les rues de l’Union européenne pour parler avec tout le monde ".

Pour beaucoup, l’évènement, c’est déjà un premier pas. Un moyen de revenir avec une expérience à raconter à ses proches. Pour Ada, "le fait de pouvoir parler à une partie de la jeunesse, ce n’est clairement pas suffisant, mais c’est déjà commencer quelque part ".