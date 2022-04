"Rencontre" de Disiz et Damso cartonne sur Tiktok

Le morceau "Rencontre", issu du dernier album de Disiz, se classe actuellement cinquième du top singles de TikTok France.

"Ouais mais moi je suis heureux...", chante Disiz dans la troisième partie du morceau. C'est précisément cet extrait de "Rencontre" (en feat avec Damso) qui inspire des tiktokeurs de plus en plus nombreux. La good vibe de l'instru et les paroles de Disiz collent avec à peu prêt n'importe quelle vidéo, tant qu'il y a des sourires et du fun.

Résultat, il suffit d'une petite recherche du morceau dans Tiktok pour tomber sur des centaines de vidéos le reprenant. Des influenceurs et influenceuses très suivis y sont allés de leur petite vidéo "Rencontre", comme Rose THR (4,5 millions d'abonnés) ou Lou Pernaut (1,3 millions d'abonnés). Disiz lui-même en a profité pour poster sa première vidéo TikTok dans laquelle sa fille et lui s'enjaillent sur le son.

Ce coup de projecteur de TikTok sur le morceau est plutôt bénéfique en termes de streams : il cumule plus de 5 millions et demi d'écoutes sur Spotify et est en tête du top singles France de la plateforme.

TikTok, booster de titres

Des chiffres qui confirment à quel point TikTok est devenu en quelques années une plateforme plus qu'intéressante à investir pour les rappeurs, et pour l'industrie musicale en général. Il suffit qu'un challenge ou qu'une danse devienne virale pour faire augmenter drastiquement les streams d'un morceau. Cela permet aussi à certaines chansons plus anciennes de connaître un second souffle, comme cela a été le cas avec "Alors on danse" de Stromae certifié disque d'or l'an dernier aux Etats-Unis.

"2021 a été une année énorme pour la musique et pour TikTok, et nous avons été touchés par la façon dont l'industrie se sont associés à nous pour que cette magie se produise dans tant de pays différents", a déclaré en fin d'année dernière Ole Obermann, responsable responsable mondial de la musique chez TikTok.

Si le réseau social se félicite de participer au succès de nombreux artistes, ces derniers ont aussi très bien compris l'intérêt pour eux de jouer le jeu avec des morceaux ou gimmicks adaptés à la plateforme.