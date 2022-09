Rencontre dans le cœur de la cité ardente avec Catherine et Michèle, unies sous le projet « Her Descent »

- Voyage au son du titre " The Lighthouse " : qu’aspirez-vous à transmettre à travers ce morceau ?

" C’est le premier morceau que j’ai (Michèle) composé… Il m’est venu de manière assez répétitive. De flux et de reflux incessants d’une mère qui entrechoque un phare situé sur un rocher. Catherine a bien discerné ce message-là, et nous avons voulu reprendre le mythe des sirènes et voir le message du mythe antique qui finalement fait référence à la place de la femme dans son rapport à l’homme, aux défis qu’elle doit affronter au quotidien. Tout cela s’est mis rapidement et de façon harmonieuse. ‘The Lighthouse’reflète un combat intérieur et de tous les jours, mais aussi un lâcher-prise… L’idée d’être en paix tout en continuant à se battre. C’est un message de solitude, mais de réussite. "

La musique pour surmonter ses démons et comme un phare pour Her Descent.

