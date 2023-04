Rencontre avec Zoé Derleyn : Debout dans l’eau, éd. Du Rouergue.

Le dimanche 30 avril à 22 h

Prix Marcel Thiry 2022 et Mention spéciale du jury au Prix Libbylit 2022

La narratrice, une enfant de onze ans, vit chez ses grands-parents, dans le Brabant flamand. Sa mère l'a abandonnée des années auparavant. C'est l'été dans cette vaste maison bordée d'un étang et d'un magnifique jardin. Le grand-père est en train de mourir dans une des chambres à l’étage, visité chaque jour par une infirmière. Cet homme autoritaire, distant, intimidant, est l'ombre manquante dans le jardin, espace de prédilection où sa petite-fille l'assistait dans ses occupations. Alors que la mort approche, autour de la fillette prennent place les différents protagonistes de ce lieu où la nature est souveraine : ses grands-parents bien sûr, les trois chiens, un jeune homme qui s'occupe des gros travaux, une baleine qui un jour a surgi dans l'étang. Elle rêve aussi d'un ailleurs qui pourrait être l'Alaska, la mer des Sargasses ou les Adirondacks.

Dans ce premier roman qui impressionne par sa sobriété et sa maîtrise, Zoé Derleyn interroge avec subtilité la manière dont se construit une filiation.

https://www.lerouergue.com/catalogue/debout-dans-leau

Zoé Derleyn est une écrivaine belge.

Peintre de formation, l’écriture a toujours été présente, jusqu’à couvrir les pages de ses carnets de croquis. En 2017, elle publie un recueil de nouvelles intitulé "Le goût de la limace". Son premier roman, "Debout dans l'eau", parait en 2021 aux éditions du Rouergue.

Extraits de l'interview :

Peut-on faire un lien entre le monde de l'écriture et celui de la nature, de la vie autour de l'étang ? L'écriture peut-elle avoir aussi ses enchantements et ses côtés effrayants ?

Sûrement ! Il y a des moments magiques dans l'écriture et d’autres qui sont très effrayants, et même les moments magiques peuvent s'avérer effrayants. Parfois, quand j'ai beaucoup d'inspiration, j’ignore si je vais être à la hauteur et si je vais parvenir à traduire tout cela. Comme l’eau qui s'écoule, l’écriture rencontre sans cesse des obstacles. Elle est, pour moi, une manière d'appréhender le monde. Certaines personnes, quand elles vivent quelque chose, ont envie de prendre des photographies. En ce qui me concerne, j'ai besoin de l'écriture pour rendre compte du monde, de ce que je ressens et de ce que je vois…

Que vous inspire la notion d’enchantement du monde ?

J’ai envie de regarder le monde de cette manière. Cela ne signifie pas que c’est un monde merveilleux à la Walt Disney, au contraire, mais si on n'est pas dans un enchantement, alors, qu'y a-t-il ? Quand on se lève le matin, il y a toujours la lumière, le soleil, et tout ce qu'il y a à prendre dans une journée et qui peut être réenchanté. De toute manière, on va aussi devoir faire face au reste.

Il me semble qu’il peut y avoir dans l'enfance, un regard enchanté sur le monde. Cette capacité est présente même dans les enfances très sombres. C’est peut-être là ce qu'on appelle la résilience chez les enfants, cette capacité à enchanter et à réenchanter les choses.

Comment vivez-vous, ou comment cette petite fille vit-elle le rapport entre la réalité et la fiction ?

Dans le réel, on n'est jamais loin de la fiction. Je suis une grande rêveuse éveillée. Par exemple, quand je prends le train, j'aime me laisser voyager et en même temps, entendre des bribes de conversation. La question surgit vite de savoir quelle est la vie de ces personnes. Et à propos de la nature, je lis beaucoup de récits qui se passent dans des lieux où elle est fantastique, sauvage, préservée de l'homme. Il m'a fallu du temps pour réaliser que je pouvais très bien parler de la nature qui est la mienne, celle du Brabant flamand et un peu de Bruxelles. Elle n’est pas très sauvage parce qu'elle est extrêmement investie par l'homme, mais à hauteur d'enfant, un jardin, c'est fantastique ! Et c'est aussi sauvage...

Programmation musicale :

Maurice RAVEL - Jeux d’eau. Jean-Efflam Bavouzet. MDG 11902 .

Camille SAINT-SAËNS - L’Aquarium extrait du Carnaval des animaux. Martha Argerich, Lilya Zilberstein, Andrey Bananov, Michael Guttman, Lida Chen, Alexandre Debrus, Enrico Fagone. Warner 6312207.

Max RICHTER - On the nature of daylight. Max Richter . DG 4835014 .

Melody GARDOT - Over the rainbow .

Jean-Sébastien BACH - Un extrait de la Partita en si mineur pour violon seul BWV 1002. Julia Fischer. Pentatone 5186072.

Maurice RAVEL - Le lever du jour extrait de Daphnis et Chloé. L’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. DECCA 421458-2.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Valentine GOURDANGE