Rencontre avec Vincen Beeckman au pays des Zèbres

Vincen Beeckman est LE photographe belge du peuple d’en bas. Il capte inlassablement l’humanité des milieux populaires. Après Bruxelles et le peuple des Marolles, il s’est immergé pendant de longs mois au sein du peuple carolo. Le photographe a réalisé quatre projets : La Devinière à Farciennes, la piscine du centre de délassement de Loverval, les adolescent.te.s pour l’expo Teen Spirit du BPS22 et l’univers des zèbres, le Sporting de Charleroi pour l’expo On veut des zèbres pas des chèvres, à découvrir au Vecteur jusqu’au 30 juillet 2022.