Rencontre avec Vanessa Filho pour "Le consentement": "On est en temps réel des émotions"

Vanessa, jeune fille de 14 ans, passionnée de littérature, rencontre Gabriel au cours d’un dîner, et se laisse séduire par l’attention qu’il lui porte. Une relation va naître de cet échange, entre la jeune fille et l’homme de 50 ans.

Le film de Vanessa Filho est une adaptation du roman de Vanessa Springora. Elle y raconte l’emprise qu’elle a vécue, sous la férule de l’écrivain Gabriel Matzneff. Un prédateur qui chasse dans le monde intellectuel et littéraire, et ne cache pas son goût pour les jeunes adolescents, filles ou garçons peu importe.

Jean-Paul Rouve, rasé, méconnaissable, incarne Matzneff, le manipulateur, le prédateur sans scrupule, peu soucieux des blessures qu’il inflige, juste inquiet de son propre plaisir.

A Vanessa il parle d’amour, lui écrit des poèmes, et la convainc de la chance d’être initiée par un homme expérimenté. Mais il l’humilie aussi, l’éteint, et lui hôte tout discernement.

"Le consentement" de Vanessa Filho, adapté du livre de Vanessa Springora, avec Kim Higelin, Jean-Paul Rouve et Laetitia Casta, mère de Vanessa, une femme alcoolique et désorientée – Le film est dérangeant, bouleversant, écoeurant... La toxicité de la relation, les abus et la violence ne laissent personne indemne. Jean-Paul Rouve en terrain inconnu, y est magistral. Malheureusement ce n'est pas qu'un film!