Rencontre avec Ulysse De Pauw, futur grand de l'endurance : du lavage de jantes aux 24 Heures de Spa

Ulysse De Pauw, 21 ans, est un pilote brabançon très talentueux qui défend cette saison les couleurs de la prestigieuse équipe AF Corse, qui aligne des Ferrari de pointe dans de nombreux championnats d'endurance.

Le jeune homme de Grez-Doiceau a quasiment grandi dans les paddocks de Spa-Francorchamps où, dès son plus jeune âge, il a multiplié les "petits boulots" dans le garage avec l'ambition, d'un jour, parcourir ce circuit de 7 kilomètres dans une voiture de course.

Le rêve est devenu réalité, et Ulysse De Pauw est désormais actif en Championnat du Monde d'Endurance, le WEC, et dispute également cette année, et ce pour la troisième fois, les 24 Heures de Spa.