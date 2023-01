Rencontre avec Stéphane Lambert : L’Apocalypse heureuse, éd. Arléa. Prix Rossel 2022

Le 15 janvier à 22 h

Les grands bouleversements s’opèrent dans la légèreté. Comment oserions-nous sinon les affronter ? Seule l’écriture parvient à dire le chaos d’une enfance. Stéphane Lambert a dix ans lorsqu’un ami de la famille abuse de lui. Tout vole alors en éclats. Au hasard des jours, il se retrouve, trente ans plus tard, dans l’immeuble de son ancien abuseur. De là il remonte le fil de ce qu’on a voulu taire, en mesurant avec quelle force le passé imprégnait sa vie présente.

Mais la dévastation peut aussi engendrer la beauté. Dans la solitude d’une île grecque, l’auteur apprend à surmonter ses peurs. Et quand survient la mort du père, c’est un homme serein qui y fait face. Car le temps du livre est celui de l’apaisement.

L’apocalypse est heureuse.

Lauréat du Prix Victor Rossel 2022

Sélection du Grand prix de la non-fiction de la Société des Gens de Lettres 2022

Finaliste pour le Prix Jean-Jacques Rousseau de l’autobiographie 2022

Sélection pour le Grand prix du roman de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique 2022

Né en 1974 à Bruxelles, Stéphane Lambert est romancier, poète, essayiste. Son travail littéraire est marqué par une volonté de dépasser la classification des genres et des formes, préoccupation qui l’a fait se rapprocher des arts plastiques et s’intéresser, de l’intérieur, au processus de création. Parallèlement à ses livres, il a écrit des fictions radiophoniques pour France Culture, et co-écrit avec le metteur en scène Claude Régy l’ouvrage Dans le désordre (Actes Sud, 2011 - prix du Meilleur livre sur le théâtre).

Il a obtenu le Prix Roland de Jouvenel 2017 pour son livre Avant Godot et le Prix Malraux 2019 pour son essai Visions de Goya.

Programmation musicale, signée Stéphane Lambert :

Jules MASSENET - " Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps ? " extrait de Werther. Jonas Kaufmann & Prague Philharmonia Orchestra sous la direction de Marco Armiliato. DECCA 4827599 .

Roland de LASSUS - Missa Bell’ Amfitrit Altera – Kyrie. Chœur de la cathédrale d’Oxford sous la direction de Simon Preston. DECCA 433679-2.

Jan Dismas ZELENKA - Miserere in C Minor I. Adagio (ZWV 57). Il fondamento. Fuga libera.

Elvis PRESLEY - Always on my mind.

Shirley BASSEY - The first time ever I saw your face.

Birds on Wire - La Marelle.

