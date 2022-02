Rencontre avec Stéphane Brizé pour "Un autre monde", au cœur de la brutalité du management

Après "La loi du marché", puis "En guerre", "Un autre monde" est un troisième volet qui explore le monde du travail. Un domaine que le réalisateur Stéphane Brizé a décortiqué, en confiant par trois fois le rôle principal à Vincent Lindon.

Dans "Un autre monde", Philippe Lemesle et sa femme, forment un couple en crise, abîmé depuis des années par les exigences d’une entreprise, que Philippe dirige avec fierté, espérant toujours le répit qui redonnera une chance à son univers familial.

Mais aujourd’hui les dirigeants de cette société en demandent encore plus, acculant le petit patron au licenciement de plus de 50 ouvriers, alors que les chiffres de la production sont bons. Une liste, comme un sacrifice ; des noms qui iront grossir celle des chômeurs, afin de préserver la rentabilité du groupe, lui-même filiale d’une maison mère américaine, qui n’a qu’un objectif, satisfaire un peu plus les actionnaires.

La tension est palpable, les syndicats mettent la pression d’un côté, et la direction de l’autre. Philippe Lemesle est perdu et ne comprend plus le sens de son travail, et ce qu’on exige de lui. La manipulation dont il est le jouet le fait suffoquer, parce qu’il est en train de tout perdre, même sa philosophie de vie et son honnêteté.

Trois acteurs exceptionnels, dont l’émotion révolte et brise le cœur à la fois : Sandrine Kiberlain, Vincent Lindon et Anthony Bajon.