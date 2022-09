Rencontre avec Serge Mirzabekiantz pour "Le cœur noir des forêts", en avant-première au Caméo à Namur

Le Caméo à Namur propose ce soir, l’avant-première du 1er long métrage du réalisateur belge Serge Mirzabekiantz, "le cœur noir des forêts".

Nicolaï et Camille sont en foyer, avec chacun son histoire, plus ou moins connue. Pour Nicolaï 16 ans, de nombreuses parts d’ombre subsistent, et ce qu’il affectionne par-dessus tout, c’est la forêt. Il va convaincre Camille de partir avec lui au cœur de cette forêt profonde pour faire un enfant. Camille qui a déjà interrompu plusieurs grossesses à 15 ans tout juste, se laisse séduire par ce qu’elle entrevoit comme une chance de vivre libre. Le réalisateur s’est penché sur les raisons qui poussent de jeunes ados à vouloir devenir des parents.

Rencontre avec Serge Mirzabekiantz…

"Le cœur noir des forêts", en présence également de l’actrice principale, Elsa Houben. Ce lundi soir au Caméo à Namur à 20h15. La projection est gratuite dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles. Les tickets sont offerts dans la limite des places disponibles et à retirer le jour même de la projection à partir de 17 heures.