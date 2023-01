Rencontre avec Rone, artiste orchestral, créateur sans frontières

"Room with a View" se veut être à l’origine de la création du spectacle du même nom. Initié il y a cinq ans par le Théâtre du Châtelet à Paris qui lui proposait une carte blanche de 2 semaines, le ballet musical "Room with a View" tourne aujourd’hui encore à plein régime et capacité, au vu des 8 représentations belges sold-out depuis des mois.

Accompagné de (LA) HORDE, compagnie de danse marseillaise qui, pour l’anecdote, porte son nom en hommage au livre d’Alain Damasio (on vous parlait de boucle), ce projet prend une dimension sociale et politique. "Ici, avec les danseurs et danseuses, on est dans une émotion abstraite. Sans pour autant avoir de paroles, on est parcouru par une vraie narration". Il ajoute encore :