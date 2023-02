Rencontre avec Raphaël Haroche : "Avalanche", éd. Gallimard

" Le zombie, bien sûr, c’est mon Nicolas qui se tient au centre du cercle de la cour du rocher, à genoux, courbé, rachitique, sa colonne dessinant un z, tordue comme le dos flagellé d’un martyr, semblant servir de paratonnerre à l’orage qui tarde à venir, à la colère de l’internat, sa république d’enfants cruels. Mon Nicolas avec sa morphologie bizarre, dérangeante, exposée aux yeux de tous, créature qu’on pensait éteinte, disparue dans les forêts de Lituanie et de Pologne avec les golems et les dibbouks. " Automne 1989. Après l’accident de voiture qui a coûté la vie à sa mère, un collégien en perte de repères intègre avec son petit frère un pensionnat pour familles riches, perché sur les flancs d’une montagne. Plus rien ne sera comme avant. Entre éclairs de tendresse et débordements de cruauté, ce roman singulier et mélancolique est une chronique bouleversante de l’adolescence.

Raphaël Haroche, connu sous le nom d'artiste de Raphaël, est un auteur-compositeur-interprète français, né le 7 novembre 1975 à Paris. Il est également écrivain, couronné par le Prix Goncourt de la nouvelle en 2017.

À 24 ans, Raphaël, qui abandonne son patronyme à la manière de Christophe ou Barbara, signe son premier album chez EMI avec comme manager Caroline Manset, fille de Gérard Manset. Avec pour titre Hôtel de l'univers, l'album rend implicitement hommage à Arthur Rimbaud (qui séjourna à Aden dans un hôtel portant ce nom). Raphaël cherche encore son style musical et donne à son album une tonalité rock. Il obtient un succès d'estime, avec 65 000 exemplaires vendus. Il fait les premières parties de Frank Black, de Vanessa Paradis en 2001 et de David Bowie en 2002 à l'Olympia.

Le grand public a réellement découvert Raphaël en 2003, lors de son duo avec Jean-Louis Aubert sur la chanson Sur la route, extraite de son deuxième album, La Réalité, disque d'or. Mais Raphaël connaît vraiment la consécration avec son troisième album Caravane, disque de diamant avec 1,8 million d'exemplaires vendus, qui lui vaut trois victoires de la musique en mars 2006 : meilleur artiste masculin, meilleur album, et meilleure chanson pour Caravane. Tous les extraits de cet album (Caravane, Ne partons pas fâchés, Et dans 150 ans et Schengen) sont largement diffusés en radio. En 2006, il est également lauréat du NRJ Music Award de l'artiste masculin francophone de l'année, et du Prix Raoul-Breton, délivré par la SACEM.

Le 17 mars 2008, paraît son quatrième album, Je sais que la terre est plate. Enregistré en septembre 2007 et réalisé par Tony Visconti, Renaud Letang et Raphaël lui-même, l'album s'écoule à 300 000 exemplaires et est certifié disque de platine. Il comporte notamment Le vent de l'hiver et un duo avec le chanteur jamaïcain Frederick Toots Hibbert, Adieu Haïti. Différents musiciens ont participé à l'album, dont Robert Aaron aux claviers et aux cuivres, Gail Ann Dorsey à la basse et Mino Cinelu aux percussions.

Le 27 septembre 2010 sort son cinquième album, Pacific 231, avec comme premiers extraits Terminal 2B et Bar de l'hôtel. Très apprécié par la critique, jugé par beaucoup comme son meilleur album et par certains comme le meilleur album de la rentrée, l'album s'écoule à 100 000 copies.

Un nouvel album est mis en vente à l'automne 2012. Il porte le titre de Super-Welter et le premier extrait s'intitule Manager. Cet album est produit par Benjamin Lebeau du groupe The Shoes et mixé par Craig Silvey. Entièrement réalisé chez lui, il joue tous les instruments avec Benjamin Lebeau et réalise les photos et dessins du livret.

En mars 2015, Raphael lève le voile sur un nouveau titre Somnambule, premier extrait de son nouvel album Somnambules qui paraît le 20 avril 2015. Sur ce titre, comme sur le reste de l'album, on retrouve des chœurs d'enfants de l'école Houdon (18e arrondissement de Paris), qui viennent doubler la voix du chanteur sur les refrains

En mai 2017 sort le titre L'année la plus chaude de tous les temps extrait du huitième album qui sort le 22 septembre 2017 : Anticyclone.

C’est après 3 ans de travail que Raphaël annonce la sortie d’un tout nouvel album dont le premier single est " Maquillage Bleu ". Ce nouveau projet intitulé Haute Fidélité sortira le 27 novembre 2020.