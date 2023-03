Rencontre avec Pierre Lemaitre : "Le Silence et la Colère", éd. Calmann-Levy

Le 12 mars à 22 h



Un ogre de béton, une vilaine chute dans l’escalier, le Salon des arts ménagers, une grossesse problématique, la miraculée du Charleville-Paris, la propreté des Françaises, " Savons du Levant, Savons des Gagnants ", les lapins du laboratoire Delaveau, vingt mille francs de la main à la main, une affaire judiciaire relancée, la mort d’un village, le mystérieux professeur Keller, un boxeur amoureux, les nécessités du progrès, le chat Joseph, l’inexorable montée des eaux, une vendeuse aux yeux gris, la confession de l’ingénieur Destouches, un accident de voiture. Et trois histoires d’amour.



Né à Paris, Pierre Lemaitre a enseigné aux adultes, notamment les littératures française et américaine, l’analyse littéraire et la culture générale. Il est aujourd’hui écrivain et scénariste.

Ses romans ont été récompensés par de nombreux prix littéraires nationaux et internationaux.

En 2013, le prix Goncourt lui est décerné pour Au revoir là-haut, premier volet de sa trilogie Les Enfants du désastre (Au revoir là-haut, Couleurs de l’incendie, Miroir de nos peines). En 2018, il a reçu le César de la meilleure adaptation avec Albert Dupontel pour ce même roman.

Programmation musicale (extraits) :

Franz SCHUBERT - Le premier mouvement du Quatuor à cordes n°14 en ré mineur D 810 dit " La jeune fille et la mort ". Quatuor Artemis . DG 4318142 .

Hans ZIMMER - Frost/Nixon, extrait de la Bande originale du film Watergate.

Serge PROKOFIEV - Le premier mouvement du Concerto pour piano n°3. Martha Argerich et Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit. EMI 0940312.

Mélody GARDOT - So we meet again my heartache .

Johannes BRAHMS - Le deuxième mouvement du Concerto pour violon en ré majeur . Vadim Repin et l’Orchestre symphonique du Gewandhaus sous la direction de Riccardo Chailly. DG 4777470 .

Jean-Sébastien BACH - Un extrait de la cantate BWV 244 A Kothener Trauermusik. L'ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. HM 902211.

Production et présentation : Axelle THIRY