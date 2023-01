Rencontre avec Philippe Hayat : "La loi du désordre", éd. Calmann-Lévy

Le 29 janvier à 22 h

"Les massifs explosaient de couleurs et les fleurs finissaient au col des vestons. Les gens buvaient, riaient, l’air doux des beaux jours les enivrait. Ils gonflaient le torse. La guerre n’aurait pas lieu."



Juillet 1914, Paris célèbre la vie sous les pinceaux de Montparnasse. Étudiante brillante et militante socialiste, Jeanne embrasse le nouveau siècle et sa modernité.

Depuis l’attentat de Sarajevo, le conflit menace mais elle refuse d’y croire. Comment l’homme épris d’art et de sciences, plus progressiste que jamais, pourrait-il causer sa perte ?

En quelques jours, l’Histoire bascule. Tiraillée entre affections et convictions, Jeanne doit faire des choix.

Les événements vont la précipiter dans l’enfer des combats.

La confrontation d’une jeune idéaliste à l’absurdité du monde. Le souffle d’un grand roman populaire.