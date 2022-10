Rencontre avec Paul Hirsch, le monteur de “La guerre des étoiles” et “La folle journée de Ferris Bueller”

Pourriez-vous aborder plus longuement votre relation avec Brian de Palma ? Vous la décrivez comme un film projeté à l’envers…

C’était vrai quand j’ai écrit le livre. Depuis, on a repris contact et cela va mieux. Je considère Brian comme mon mentor, il m’a énormément aidé durant ma carrière, m’a appris beaucoup de choses et m’a encouragé tout du long. Il a validé mon travail et je lui dois beaucoup, je suis très reconnaissant de le connaître. C’est également lui qui m’a permis de rencontrer George Lucas.

Justement, comment votre travail sur “Star Wars” a changé votre carrière, en plus de votre Oscar ?

Le film m’a exposé et permis de rencontrer plusieurs personnes de qualité qui n’ont jamais entendu parler de moi auparavant. J’ai notamment su faire “Le roi des gitans”, produit par Dino De Laurentiis, avec le chef opérateur d’Ingmar Bergman Sven Nykvist et tiré du roman de l’auteur de “Serpico”, Peter Maas. C’étaient donc des personnes très importantes dans l’industrie que je n’aurais jamais pu rencontrer sans “Star Wars”.

Vous avez travaillé sur les deux premiers épisodes de “Star Wars”, vous évoquez dans votre livre que nous entrons dans “l’ère des franchises” avec votre implication sur des films comme “Warcraft” et “La momie”. Comment voyez-vous l’évolution du cinéma américain ?

Je suis déçu que les studios ne font plus de films avec des budgets moyens comme on pouvait le faire à l’époque. “La folle journée de Ferris Bueller” n’aurait probablement pu jamais exister de nos jours car les studios ne s’intéressent plus qu’à des blockbusters remplis d’effets spéciaux. Cela ne m’intéresse pas. Occasionnellement, on propose des bons films mais la tendance est désormais de produire des titres pour une audience assez étroite. Je ne devrais pas dire étroit car cela englobe quand même un bon nombre de personnes mais ils font des films pour les personnes les moins critiques et les plus influençables, c’est-à-dire les adolescents. Voilà le public ciblé. Je ne suis plus un adolescent donc je ne suis pas intéressé par ces productions.

Quelle est votre opinion sur le montage de blockbusters récents en général ?