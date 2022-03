Rencontre avec Pascale Seys pour sa nouvelle philosophie vagabonde, "Connais-toi ! Toi-même ! Refaire un petit coin de monde"

Après les recueils Et vous qu’en pensez-vous et Si tu vois tout en gris, déplace l’éléphant, et Le Panache de l’escargot, Pascale Seys vient de sortir un quatrième volume de philosophie vagabonde.

Ce que j’ai voulu faire, c’est une petite histoire de la grande histoire de la philosophie.

Pascale Seys

Docteure en philosophie, Pascale Seys partage son temps entre l’enseignement et la radio où elle produit et présente des émissions consacrées à la vie des idées. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages.

Elle enseigne la philosophie générale, l’esthétique et la théorie des médias à l’UCL, au Conservatoire royal de Bruxelles et à l’École supérieure des arts Saint-Luc à Bruxelles. Elle est impliquée dans la vie médiatique et culturelle depuis plus de vingt-cinq ans.

Pascale Seys est aussi productrice à Musiq3. Elle a produit des magazines culturels, comme Hamlet l’hebdo des arts, de la musique, de la littérature et du théâtre, et Le grand charivari pendant sept saisons, avec de grands entretiens. Elle tient une émission hebdomadaire, le samedi matin, La couleur des idées, actuellement en alternance avec Simon Brunfaut. Elle signe aussi une chronique hebdomadaire le jeudi matin à 8 h 45 sous le titre Les mythes de l’actu.

Elle est l’auteure d’une thèse de doctorat sur Hippolyte Taine, de nombreux articles, et de plusieurs livres.

