Rencontre avec Pascale Seys : "Connais-toi ! Toi-même! Refaire un petit coin de monde" éd. Racine

Un quatrième recueil de philosophie vagabonde très attendu après le succès des trois premiers…

Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais ma tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.

Albert Camus Empêcher que le monde se défasse, tel est le pari qui tisse la trame de quarante miniatures philosophiques destinées à " faire monde " malgré tout, en le passefilant, en le rimaillant et en le rapapillotant à partir de questionnements qui nous renvoient à notre héritage commun et à notre communauté de destins. En convoquant les grands philosophes pour aborder les thèmes universels de l'amour et de la liberté, de la reconnaissance sociale ou de la mort, Pascale Seys nous invite à explorer les recoins de la " maison-monde " avec gravité et jubilation.

Docteure en philosophie, Pascale Seys partage son temps entre l’enseignement et la radio où elle produit et présente des émissions consacrées à la vie des idées. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages.

Elle enseigne la philosophie générale, l'esthétique et la théorie des médias à l'UCL, au Conservatoire royal de Bruxelles et à l'École supérieure des arts Saint-Luc à Bruxelles. Elle est impliquée dans la vie médiatique et culturelle depuis plus de vingt-cinq ans.

Pascale Seys est aussi productrice à Musiq3. Elle a produit des magazines culturels, comme Hamlet l'hebdo des arts, de la musique, de la littérature et du théâtre, et Le grand charivari pendant sept saisons, avec de grands entretiens. Elle tient une émission hebdomadaire, le samedi matin, La couleur des idées, actuellement en alternance avec Simon Brunfaut. Elle signe aussi une chronique hebdomadaire le jeudi matin à 8 h 45 sous le titre Les mythes de l'actu.

Elle est l'auteure d'une thèse de doctorat sur Hippolyte Taine, de nombreux articles, et de plusieurs livres.

►►► La couleur des idées avec Pascale Seys, tous les samedis à 11h

Programmation musicale (extraits) signée Pascale Seys :

Jean-Sébastien BACH - Le Kyrie de la Messe en si mineur . Collegium Vocale sous la direction de Philippe Herreweghe. HM 2951614 .

Le Printemps extrait des Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, recomposé par Max RICHTER. Daniel Hope & Konzerthaus Kammerorchester Berlin sous la direction d’André de Ridder . DG .

Franz SCHUBERT - L'Impromptu D 935 n°3 . Radu Lupu . DECCA 4117112 .

Jean-Sébastien BACH - Le prélude de la Suite anglaise n°3 en sol mineur BWV 808 . Maria Joao Pires . DG 447894-2.

Steve REICH - Different trains - Mouvement 3 . The London Steve Reich Ensemble sous la direction de Kevin Griffiths. EMI 873192 .

Philip GLASS - The poet acts, extrait de la bande originale du film The Hours . Michael Riesman . Omm 012.

Rainer Maria RILKE - Ciel nocturne et chute d’étoile. Didier Sandre .

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Thierry LEQUEUX