Rencontre avec Ouissem Belgacem : "J’ai dû choisir entre ma carrière professionnelle et assumer mon orientation sexuelle"

Pendant plus de 10 ans, il a fait semblant, il a caché son homosexualité. Tous les week-ends il entendait des mots homophobes de la part de ses coéquipiers et de ses coachs. Il ne pouvait plus supporter ces mots qui le blessaient et qui ont eu raison de son ambition de faire une grande carrière dans le monde du football, "J’étais en centre de formation, j’avais un certain potentiel, c’était mon rêve et je voulais en vivre. Mais il y a un moment dans ma vie, j’ai dû faire un choix entre mon épanouissement personnel, pour ma santé mentale, ou ma carrière professionnelle. Je ne veux pas qu’un ado ou un jeune adulte ait à faire ce choix. […] J’avais 20 ans, j’étais aux US et je me disais : "Ouissem, faisons un point. Est-ce que tu te vois repartir 15 ans, c’est long 15 ans, j’avais fait ça pendant 10 ans déjà, à la fin j’étais épuisé. Est-ce que tu te revois mentir à tous tes coéquipiers, mentir à ton coach ?" J’ai rendu les armes, je me suis dit, c’est bon, j’en peux plus, le football ça va me tuer."