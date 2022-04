Rencontre avec Noa Tambwe kabati pour "Nowhere": sobre et construit dans une palette d'émotions

"Nowhere" de Peter Monsaert, avec Koen De Bouw dans le rôle d’André, et le jeune Noa Tambwe Kabati dans celui de Thierry, est un film flamand.

Thierry est un jeune homme sans famille, sans foyer, sans attaches, qui ne désespère pas de retrouver sa mère, un jour.

Il fait la connaissance d’André alors qu'il entre chez lui par effraction. André va le prendre sous son aile, comme on s’occupe d’un grand ado vulnérable, en colère et en manque de confiance. Il va l’aider à retrouver ses repères, ses origines, et son équilibre, sachant qu’il risque de le perdre.

Noa a 20 ans aujourd’hui, il étudie au conservatoire de Gand, et parle le Français. "Nowhere" est son premier film. Il évoque ses émotions à la lecture du scénario. Rencontre...

"Nowhere" de Peter Monsaert, avec Koen De Bouw, et le jeune Noa Tambwe Kabati - Un film sobre, où les émotions parlent d’elle-même.